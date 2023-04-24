Кучин Фёдор Иванович
Место рождения
Дата рождения1676
Дата смертиПосле 1710
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1676
Отец: Кучин Иван Андреевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1700
Дочь: Наталия Фёдорова
Мать ребёнка: Кучина Дарья Алексеевна
Рождение ребёнка
1702
Мать ребёнка: Кучина Дарья Алексеевна
Рождение ребёнка
1703
Дочь: Бочкарёва Татьяна Фёдорова
Мать ребёнка: Кучина Дарья Алексеевна
Рождение ребёнка
1703
Дочь: Ревякина Анна Фёдорова
Мать ребёнка: Кучина Дарья Алексеевна
Рождение ребёнка
1707
Мать ребёнка: Кучина Дарья Алексеевна
Рождение ребёнка
1709
Дочь: Анисия Фёдорова
Мать ребёнка: Кучина Дарья Алексеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кучина Дарья Алексеевна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1710