Кучин Фёдор Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кучин Фёдор Иванович

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Место рождения

Кучинская, Вятский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

1676

Дата смерти

После 1710

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1676

Отец: Кучин Иван Андреевич

Мать: не указана

Кучинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1700

Дочь: Наталия Фёдорова

Мать ребёнка: Кучина Дарья Алексеевна

Кучинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1702

Сын: Кучин Василий Фёдорович

Мать ребёнка: Кучина Дарья Алексеевна

Кучинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1703

Дочь: Бочкарёва Татьяна Фёдорова

Мать ребёнка: Кучина Дарья Алексеевна

Кучинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1703

Дочь: Ревякина Анна Фёдорова

Мать ребёнка: Кучина Дарья Алексеевна

Кучинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1707

Сын: Кучин Григорий Фёдорович

Мать ребёнка: Кучина Дарья Алексеевна

Кучинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1709

Дочь: Анисия Фёдорова

Мать ребёнка: Кучина Дарья Алексеевна

Кучинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кучина Дарья Алексеевна

Место жительства
Неизвестно
Кучинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1710
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