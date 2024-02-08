Людмила Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Людмила Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1930

Пол

Женский

Добавил:

НТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1930

Отец: Федор ?

Мать: Вологжанина Мария Федоровна

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