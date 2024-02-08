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Людмила Федоровна
Людмила Федоровна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
Около 1930
Пол
Женский
Отец
Федор ?
Мать
Вологжанина (Демьянова) Мария Федоровна
1911 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
НТ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1930
Отец:
Федор ?
Мать:
Вологжанина Мария Федоровна
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