Ненашев Гордей Уарович (Уварович) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ненашев Гордей Уарович (Уварович)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1847

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847

Отец: Ненашев Увар (Уар) Михайлович

Мать: Ненашева Пелагея Иванова

Бракосочетание
25.10.1866

Жена: Ненашева Агапия (Агафия) Александровна

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QSQ-G994-D48L?view=index&personArk=%2Fark%3A%2F61903%2F1%3A1%3AW981-VK2M&action=view Косма Макаров Ненашев Петр Игнатьев Х.. Петр Максимов Ненашев Осип Ма... Показать все
Рождение ребёнка
19.12.1874

Дочь: Ненашева Анастасия Гордеева

Мать ребёнка: Ненашева Агапия (Агафия) Александровна

Борское, Борский муниципальный район, Самарская область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QSQ-G994-V9HM-H?view=index&personArk=%2Fark%3A%2F61903%2F1%3A1%3A6V7K-SYNB&action=view г.Бузулука 2й гильдии купец Ефим Александров Дигарев и с.Покровка А... Показать все
Рождение ребёнка
06.01.1878

Сын: Ненашев Иван (Иоанн) Гордеев

Мать ребёнка: Ненашева Агапия (Агафия) Александровна

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QSQ-G994-J9X1-7?view=index&personArk=%2Fark%3A%2F61903%2F1%3A1%3A6V7V-21YS&action=view кр.Дамиан Иаковлев Чайников солдатская жена Евдокия Иоаннова Батище... Показать все
Рождение ребёнка
1883

Дочь: Ненашева Матрона Гордеева

Мать ребёнка: Ненашева Агапия (Агафия) Александровна

Рождение ребёнка
1889

Дочь: Пряничникова Агриппина Гордеева

Мать ребёнка: Ненашева Агапия (Агафия) Александровна

Борское, Борский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
20.03.1892

Сын: Ненашев Иоанн Гордеев

Мать ребёнка: Ненашева Агапия (Агафия) Александровна

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-L994-V9NY-C?view=index&personArk=%2Fark%3A%2F61903%2F1%3A1%3A6V72-HWGN&action=view кр Тимофей Александров Ненашев кр Матфея Ненашева жена Татиана Серг... Показать все
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ненашев Тимофей Гореев

Мать ребёнка: Ненашева Агапия (Агафия) Александровна

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