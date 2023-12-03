Ненашев Гордей Уарович (Уварович)
Место рожденияНе указано
Дата рождения1847
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847
Бракосочетание
25.10.1866
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QSQ-G994-D48L?view=index&personArk=%2Fark%3A%2F61903%2F1%3A1%3AW981-VK2M&action=view Косма Макаров Ненашев Петр Игнатьев Х.. Петр Максимов Ненашев Осип Ма... Показать все
Рождение ребёнка
19.12.1874
Дочь: Ненашева Анастасия Гордеева
Мать ребёнка: Ненашева Агапия (Агафия) Александровна
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QSQ-G994-V9HM-H?view=index&personArk=%2Fark%3A%2F61903%2F1%3A1%3A6V7K-SYNB&action=view г.Бузулука 2й гильдии купец Ефим Александров Дигарев и с.Покровка А... Показать все
Рождение ребёнка
06.01.1878
Сын: Ненашев Иван (Иоанн) Гордеев
Мать ребёнка: Ненашева Агапия (Агафия) Александровна
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QSQ-G994-J9X1-7?view=index&personArk=%2Fark%3A%2F61903%2F1%3A1%3A6V7V-21YS&action=view кр.Дамиан Иаковлев Чайников солдатская жена Евдокия Иоаннова Батище... Показать все
Рождение ребёнка
1883
Дочь: Ненашева Матрона Гордеева
Мать ребёнка: Ненашева Агапия (Агафия) Александровна
Рождение ребёнка
1889
Дочь: Пряничникова Агриппина Гордеева
Мать ребёнка: Ненашева Агапия (Агафия) Александровна
Рождение ребёнка
20.03.1892
Мать ребёнка: Ненашева Агапия (Агафия) Александровна
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-L994-V9NY-C?view=index&personArk=%2Fark%3A%2F61903%2F1%3A1%3A6V72-HWGN&action=view кр Тимофей Александров Ненашев кр Матфея Ненашева жена Татиана Серг... Показать все
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Ненашева Агапия (Агафия) Александровна