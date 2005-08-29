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Маслова Виктория Владимировна
Маслова Виктория Владимировна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
29.08.2005
Пол
Женский
Отец
Маслов Владимир Вячеславович
1975 г.р.
Мать
Маслова Наталья Валериевна
1980 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ДМ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.08.2005
Отец:
Маслов Владимир Вячеславович
Мать:
Маслова Наталья Валериевна
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