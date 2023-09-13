Насонова Елена Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1819
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1819
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Между 1845 и 1850
Отец ребёнка: Насонов Исай Парфенович
Рождение ребёнка
Около 1852
Отец ребёнка: Насонов Исай Парфенович
в ревизии 1858 года указан возраст 6 лет
Рождение ребёнка
Около 1853
Отец ребёнка: Насонов Исай Парфенович
в ревизии 1858 года указан возраст 4 года
Смерть
Неизвестно