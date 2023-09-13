Насонова Елена Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Насонова Елена Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1819

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1819

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Между 1845 и 1850

Сын: Насонов Владимир Исаевич

Отец ребёнка: Насонов Исай Парфенович

Ветрено, Кореневский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
Около 1852

Сын: Насонов Антон Исаевич

Отец ребёнка: Насонов Исай Парфенович

Ветрено, Кореневский муниципальный район, Курская область
в ревизии 1858 года указан возраст 6 лет
Рождение ребёнка
Около 1853

Сын: Насонов Абрам Исаакович

Отец ребёнка: Насонов Исай Парфенович

Ветрено, Кореневский муниципальный район, Курская область
в ревизии 1858 года указан возраст 4 года
Смерть
Неизвестно
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