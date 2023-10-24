Костина (Фадеева) Прасковья Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1886
Дата смертиОколо 1962
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1886
Отец: Фадеев Николай
Мать: Фадеева Арина
Рождение ребёнка
06.01.1913
Дочь: Костина Клавдия Николаевна
Отец ребёнка: Костин Николай Спиридонович
Рождение ребёнка
Между 1915 и 1917
Сын: Костин Николай Николаевич
Отец ребёнка: Костин Николай Спиридонович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Нина Николаевна
Отец ребёнка: Костин Николай Спиридонович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Маркелова Галина Николаевна
Отец ребёнка: Костин Николай Спиридонович
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
Около 1962