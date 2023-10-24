Костина (Фадеева) Прасковья Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Костина (Фадеева) Прасковья Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1886

Дата смерти

Около 1962

Пол

Женский

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1886

Отец: Фадеев Николай

Мать: Фадеева Арина

Рождение ребёнка
06.01.1913

Дочь: Костина Клавдия Николаевна

Отец ребёнка: Костин Николай Спиридонович

Рождение ребёнка
Между 1915 и 1917

Сын: Костин Николай Николаевич

Отец ребёнка: Костин Николай Спиридонович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Нина Николаевна

Отец ребёнка: Костин Николай Спиридонович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Маркелова Галина Николаевна

Отец ребёнка: Костин Николай Спиридонович

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
Около 1962
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