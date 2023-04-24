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Шагина Галина Ивановна

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Место рождения

Верхние Серги, Нижнесергинский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

14.12.1954

Дата смерти

06.02.1955

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.12.1954

Отец: Шагин Иван Михайлович

Мать: Шагина Надежда Александровна

Верхние Серги, Нижнесергинский муниципальный район, Свердловская область
Запись акта о рождении № 1 от 03.011955г., составлена Верхнесергинским поселковым Советом Нижнесергинского района Свердловской области.
Смерть
06.02.1955
Верхние Серги, Нижнесергинский муниципальный район, Свердловская область
Запись акта о смерти № 15 от 09.02.1955, составлена Верхнесергинским поселковым Советом Нижнесергинского района Свердловской области.
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