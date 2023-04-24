Шагина Галина Ивановна
Место рождения
Дата рождения14.12.1954
Дата смерти06.02.1955
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.12.1954
Запись акта о рождении № 1 от 03.011955г., составлена Верхнесергинским поселковым Советом Нижнесергинского района Свердловской области.
Смерть
06.02.1955
Запись акта о смерти № 15 от 09.02.1955, составлена Верхнесергинским поселковым Советом Нижнесергинского района Свердловской области.