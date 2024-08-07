Щербань Марфа
Место рожденияНе указано
Дата рождения1769
Дата смертиПосле 1801
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1769
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1789
Сын: Щербань Назарий Алексеевич
Отец ребёнка: Щербань Алексей Фёдорович
Рождение ребёнка
1791
Дочь: Щербань Варвара Алексеевна
Отец ребёнка: Щербань Алексей Фёдорович
Рождение ребёнка
1794
Дочь: Щербань Елизавета Алексеевна
Отец ребёнка: Щербань Алексей Фёдорович
Рождение ребёнка
1796
Дочь: Щербань Феоктиста Алексеевна
Отец ребёнка: Щербань Алексей Фёдорович
Смерть
После 1801