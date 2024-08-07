Щербань Марфа — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Щербань Марфа

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1769

Дата смерти

После 1801

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1769

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Щербань Алексей Фёдорович

Рождение ребёнка
1789

Сын: Щербань Назарий Алексеевич

Отец ребёнка: Щербань Алексей Фёдорович

Райгородок, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1791

Дочь: Щербань Варвара Алексеевна

Отец ребёнка: Щербань Алексей Фёдорович

Райгородок, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1794

Дочь: Щербань Елизавета Алексеевна

Отец ребёнка: Щербань Алексей Фёдорович

Райгородок, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1796

Дочь: Щербань Феоктиста Алексеевна

Отец ребёнка: Щербань Алексей Фёдорович

Райгородок, Чернігівська область
Смерть
После 1801
Райгородок, Чернігівська область

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