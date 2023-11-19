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Шатров Григорий Андреевич
Шатров Григорий Андреевич
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1870
Дата смерти
1933
Пол
Мужской
Отец
Шатров Андрей
1850 г.р.
Мать
Шатрова Арина
1852 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
СС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870
Отец:
Шатров Андрей
Мать:
Шатрова Арина
Смерть
1933
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