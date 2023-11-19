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Шатров Григорий Андреевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1870

Дата смерти

1933

Пол

Мужской

Отец

1850 г.р.

Мать

1852 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870

Отец: Шатров Андрей

Мать: Шатрова Арина

Смерть
1933
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