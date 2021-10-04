Черкозьянов Вениамин Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Черкозьянов Вениамин Михайлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.08.1941

Дата смерти

04.10.2021

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1965 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

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Место
Комментарий
Рождение
04.08.1941

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.10.1965

Сын: Черкозьянов Андрей Вениаминович

Мать ребёнка: Черкозьянова Наталья Григорьевна

Рождение ребёнка
01.03.1970

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Черкозьянова Наталья Григорьевна

Смерть
04.10.2021
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