Черкозьянов Вениамин Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.08.1941
Дата смерти04.10.2021
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.08.1941
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
28.10.1965
Сын: Черкозьянов Андрей Вениаминович
Мать ребёнка: Черкозьянова Наталья Григорьевна
Рождение ребёнка
01.03.1970
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Черкозьянова Наталья Григорьевна
Смерть
04.10.2021