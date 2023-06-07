Полтев Кирилл — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Полтев Кирилл

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1891

Дочь: Мацуева Ефросинья Кирилловна

Мать ребёнка: Полтева Федосья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Полтев Гаврила Кириллович

Мать ребёнка: Полтева Федосья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Полтев Макар Кириллович

Мать ребёнка: Полтева Федосья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Полтев Афанасий Кириллович

Мать ребёнка: Полтева Федосья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Полтева Екатерина Кирилловна

Мать ребёнка: Полтева Федосья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Полтева Анна Кирилловна

Мать ребёнка: Полтева Федосья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Полтев Степан Кириллович

Мать ребёнка: Полтева Федосья

Смерть
Неизвестно