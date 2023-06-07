Полтев Кирилл
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1891
Дочь: Мацуева Ефросинья Кирилловна
Мать ребёнка: Полтева Федосья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Полтев Гаврила Кириллович
Мать ребёнка: Полтева Федосья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Полтева Федосья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Полтев Афанасий Кириллович
Мать ребёнка: Полтева Федосья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Полтева Екатерина Кирилловна
Мать ребёнка: Полтева Федосья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Полтева Анна Кирилловна
Мать ребёнка: Полтева Федосья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Полтева Федосья
Смерть
Неизвестно