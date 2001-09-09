Скопец Виктор Григорьевич
Место рождения
Дата рождения06.08.1941
Дата смерти09.09.2001
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.08.1941
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
23.07.1960
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Нововеличковская, Динской муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
07.11.1966
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Елизаветинская, город Краснодар, Краснодарский край
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
09.09.2001
קרסנודאר, gorod Krasnodar, מחוז קרסנודר, Russian Federation