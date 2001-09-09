Скопец Виктор Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Скопец Виктор Григорьевич

Место рождения

Копанской, город Краснодар, Краснодарский край

Дата рождения

06.08.1941

Дата смерти

09.09.2001

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

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Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.08.1941

Отец: не указан

Мать: не указана

Копанской, город Краснодар, Краснодарский край
Рождение ребёнка
23.07.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Нововеличковская, Динской муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
07.11.1966

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Елизаветинская, город Краснодар, Краснодарский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
09.09.2001
קרסנודאר, gorod Krasnodar, מחוז קרסנודר, Russian Federation