Зизганов Василий Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.01.1950
Дата смерти23.04.2001
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.01.1950
Рождение ребёнка
21.12.1974
Мать ребёнка: Зизганова Валентина Кирилловна
Рождение ребёнка
17.10.1978
Дочь: Коснырева Людмила Васильевна
Мать ребёнка: Зизганова Валентина Кирилловна
Рождение ребёнка
01.10.1984
Сын: Зизганов Сергей Васильевич
Мать ребёнка: Зизганова Валентина Кирилловна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
23.04.2001