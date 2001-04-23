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Зизганов Василий Степанович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.01.1950

Дата смерти

23.04.2001

Пол

Мужской

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.01.1950

Отец: Зизганов Степан Иванович

Мать: Зизганова Александра Алексеевна

Рождение ребёнка
21.12.1974

Сын: Зизганов Юрий Васильевич

Мать ребёнка: Зизганова Валентина Кирилловна

Рождение ребёнка
17.10.1978

Дочь: Коснырева Людмила Васильевна

Мать ребёнка: Зизганова Валентина Кирилловна

Рождение ребёнка
01.10.1984

Сын: Зизганов Сергей Васильевич

Мать ребёнка: Зизганова Валентина Кирилловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зизганова Валентина Кирилловна

Смерть
23.04.2001
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