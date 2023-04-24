Жесткова (Еремина) Пелагея Тихоновна
Место рождения
Дата рождения17.10.1872
Дата смертиПосле 05.11.1907
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.10.1872
Крещение
20.10.1872
Бракосочетание
22.01.1890
Рождение ребёнка
10.07.1891
Сын: Жестков Василий Платонович
Отец ребёнка: Жестков Платон Георгиевич
Рождение ребёнка
21.05.1892
Дочь: Елена Платоновна
Отец ребёнка: Жестков Платон Георгиевич
Рождение ребёнка
11.08.1893
Дочь: Мария Платоновна
Отец ребёнка: Жестков Платон Георгиевич
Рождение ребёнка
21.01.1895
Дочь: Татьяна Платоновна
Отец ребёнка: Жестков Платон Георгиевич
Рождение ребёнка
27.03.1897
Сын: Жестков Сергей Платонович
Отец ребёнка: Жестков Платон Георгиевич
Рождение ребёнка
17.04.1898
Дочь: Агафья Платоновна
Отец ребёнка: Жестков Платон Георгиевич
Рождение ребёнка
22.07.1904
Сын: Жестков Михаил Платонович
Отец ребёнка: Жестков Платон Георгиевич
Рождение ребёнка
20.07.1906
Сын: Жестков Михаил Платонович
Отец ребёнка: Жестков Платон Георгиевич
Рождение ребёнка
05.11.1907
Дочь: Анастасия Платоновна
Отец ребёнка: Жестков Платон Георгиевич
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 05.11.1907