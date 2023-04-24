Жесткова (Еремина) Пелагея Тихоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жесткова (Еремина) Пелагея Тихоновна

Место рождения

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

17.10.1872

Дата смерти

После 05.11.1907

Пол

Женский

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.10.1872

Отец: Еремин-Никулин Тихон Дмитриевич

Мать: Еремина-Никулина Наталья Андреевна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Крещение
20.10.1872
Тольятти, Тольятти, Самарская область
Бракосочетание
22.01.1890

Муж: Жестков Платон Георгиевич

Тольятти, Тольятти, Самарская область
Рождение ребёнка
10.07.1891

Сын: Жестков Василий Платонович

Отец ребёнка: Жестков Платон Георгиевич

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
21.05.1892

Дочь: Елена Платоновна

Отец ребёнка: Жестков Платон Георгиевич

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
11.08.1893

Дочь: Мария Платоновна

Отец ребёнка: Жестков Платон Георгиевич

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
21.01.1895

Дочь: Татьяна Платоновна

Отец ребёнка: Жестков Платон Георгиевич

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
27.03.1897

Сын: Жестков Сергей Платонович

Отец ребёнка: Жестков Платон Георгиевич

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
17.04.1898

Дочь: Агафья Платоновна

Отец ребёнка: Жестков Платон Георгиевич

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
22.07.1904

Сын: Жестков Михаил Платонович

Отец ребёнка: Жестков Платон Георгиевич

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
20.07.1906

Сын: Жестков Михаил Платонович

Отец ребёнка: Жестков Платон Георгиевич

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
05.11.1907

Дочь: Анастасия Платоновна

Отец ребёнка: Жестков Платон Георгиевич

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Место жительства
Неизвестно
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Смерть
После 05.11.1907
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