Бочаров Григорий Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бочаров Григорий Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.01.1939

Дочь: Куликова Надежда Григорьевна

Мать ребёнка: Бочарова Мария Макарьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бочаров Василий Григорьевич

Мать ребёнка: Бочарова Мария Макарьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бочарова Мария Григорьевна

Мать ребёнка: Бочарова Мария Макарьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бочарова Мария Макарьевна

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