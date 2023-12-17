Бочаров Григорий Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
03.01.1939
Дочь: Куликова Надежда Григорьевна
Мать ребёнка: Бочарова Мария Макарьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бочаров Василий Григорьевич
Мать ребёнка: Бочарова Мария Макарьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бочарова Мария Григорьевна
Мать ребёнка: Бочарова Мария Макарьевна
Бракосочетание
Неизвестно