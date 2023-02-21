Прасковья Евдокимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПрасковья Евдокимова

Прасковья Евдокимова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1791

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1792 г.р.

Дети

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1809

Сын: Михаил Евлентьев

Отец ребёнка: Евлентий Евлампиев

Никольское, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1810

Сын: Мартин Евлентьев

Отец ребёнка: Евлентий Евлампиев

Никольское, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1814

Сын: Давыд Евлентьев

Отец ребёнка: Евлентий Евлампиев

Алексеевка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1815

Сын: Николай Иевлев

Отец ребёнка: Евлентий Евлампиев

Алексеевка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1827

Дочь: Марфа Евлентьева

Отец ребёнка: Евлентий Евлампиев

Алексеевка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Евлентий Евлампиев

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close