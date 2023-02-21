Прасковья Евдокимова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1791
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1809
Сын: Михаил Евлентьев
Отец ребёнка: Евлентий Евлампиев
Рождение ребёнка
1810
Сын: Мартин Евлентьев
Отец ребёнка: Евлентий Евлампиев
Рождение ребёнка
1814
Сын: Давыд Евлентьев
Отец ребёнка: Евлентий Евлампиев
Рождение ребёнка
1815
Сын: Николай Иевлев
Отец ребёнка: Евлентий Евлампиев
Рождение ребёнка
1827
Дочь: Марфа Евлентьева
Отец ребёнка: Евлентий Евлампиев
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Евлентий Евлампиев
Смерть
Неизвестно