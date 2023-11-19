Пастухов Андрей Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пастухов Андрей Александрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.01.1987

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.01.1987

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
10.04.2010

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
22.05.2010

Дочь: Пастухова Милана Андреевна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
04.07.2016

Сын: Пастухов Платон Андреевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

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