Пастухов Андрей Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.01.1987
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Скрыто настройками приватности
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.01.1987
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
10.04.2010
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
22.05.2010
Дочь: Пастухова Милана Андреевна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
04.07.2016
Сын: Пастухов Платон Андреевич
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности