Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Медиа
Главная
Люди
Роман Николаев
Роман Николаев
Написать автору
Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1845
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Николай Савин
1806 г.р.
Мать
Марья/Дарья Тимофеева
1803 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АД
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845
Отец:
Николай Савин
Мать:
Марья/Дарья Тимофеева
Смерть
Неизвестно
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close
Принять условия