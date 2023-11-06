ФОМА ВАСИЛЬЕВ
Место рожденияНе указано
Дата рождения1846
Дата смерти1897
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1846
Отец: Жуковский ВАСИЛИЙ МАТВЕЕВ
Мать: АРИНА ВАСИЛЬЕВА
Рождение ребёнка
1868
Сын: ИВАН ФОМИН
Мать ребёнка: МАТРЕНА МИХАЙЛОВА
Рождение ребёнка
1875
Сын: ЯКОВ ФОМИН
Мать ребёнка: МАТРЕНА МИХАЙЛОВА
Рождение ребёнка
1878
Сын: ЯКОВ ФОМИН
Мать ребёнка: МАТРЕНА МИХАЙЛОВА
Рождение ребёнка
1881
Дочь: ДАРЬЯ ФОМИНА
Мать ребёнка: МАТРЕНА МИХАЙЛОВА
Рождение ребёнка
1884
Сын: НИКИТА ФОМИН
Мать ребёнка: МАТРЕНА МИХАЙЛОВА
Рождение ребёнка
1888
Сын: ИЛЬЯ ФОМИН
Мать ребёнка: МАТРЕНА МИХАЙЛОВА
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: МАТРЕНА МИХАЙЛОВА
Место жительства
Неизвестно
Незабудкино, Шумячский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
1897