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ФОМА ВАСИЛЬЕВ

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1846

Дата смерти

1897

Пол

Мужской

Добавил:

ЕО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1846

Отец: Жуковский ВАСИЛИЙ МАТВЕЕВ

Мать: АРИНА ВАСИЛЬЕВА

Рождение ребёнка
1868

Сын: ИВАН ФОМИН

Мать ребёнка: МАТРЕНА МИХАЙЛОВА

Рождение ребёнка
1875

Сын: ЯКОВ ФОМИН

Мать ребёнка: МАТРЕНА МИХАЙЛОВА

Рождение ребёнка
1878

Сын: ЯКОВ ФОМИН

Мать ребёнка: МАТРЕНА МИХАЙЛОВА

Рождение ребёнка
1881

Дочь: ДАРЬЯ ФОМИНА

Мать ребёнка: МАТРЕНА МИХАЙЛОВА

Рождение ребёнка
1884

Сын: НИКИТА ФОМИН

Мать ребёнка: МАТРЕНА МИХАЙЛОВА

Рождение ребёнка
1888

Сын: ИЛЬЯ ФОМИН

Мать ребёнка: МАТРЕНА МИХАЙЛОВА

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: МАТРЕНА МИХАЙЛОВА

Место жительства
Неизвестно
Незабудкино, Шумячский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
1897
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