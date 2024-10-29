Чугунов - Иванович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Чугунова) -
Мать ребёнка: Чугунова -
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Чугунова -
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Чугунова -
Место жительства
Неизвестно
Магнитогорск, Магнитогорский, Челябинская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Чугунова) -
Мать ребёнка: Чугунова -