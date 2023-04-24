Кальга (Щербань) Зоя Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кальга (Щербань) Зоя Григорьевна

Место рождения

Свободный, город Свободный, Амурская область

Дата рождения

01.05.1929

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.1929

Отец: не указан

Мать: не указана

Свободный, город Свободный, Амурская область
Рождение ребёнка
01.09.1949

Дочь: Бесчастнова Наталья Кирилловна

Отец ребёнка: Кальга Кирилл

Рождение ребёнка
10.09.?

Дочь: Демура Надежда Кирилловна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кольга Виктор Кириллови

Отец ребёнка: не указан

Свободный, город Свободный, Амурская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Харченко Анна Кирилловна

Отец ребёнка: Кальга Кирилл

Свободный, город Свободный, Амурская область
Смерть
Неизвестно
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