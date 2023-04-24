Кальга (Щербань) Зоя Григорьевна
Место рождения
Дата рождения01.05.1929
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.1929
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.09.1949
Дочь: Бесчастнова Наталья Кирилловна
Отец ребёнка: Кальга Кирилл
Рождение ребёнка
10.09.?
Дочь: Демура Надежда Кирилловна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Харченко Анна Кирилловна
Отец ребёнка: Кальга Кирилл
Смерть
Неизвестно