Осьмакова Пелагея Карповна
Место рожденияКазахстан, Семипалатинская область, Бескарагайский район, с.М.Владимировка
Дата рождения16.10.1916
Дата смерти27.05.1997
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
16.10.1916
Отец: не указан
Мать: не указана
Казахстан, Семипалатинская область, Бескарагайский район, с.М.Владимировка
Рождение ребёнка
10.07.1953
Дочь: Пономарева Любовь Ивановна
Отец ребёнка: Пономарев Иван Георгиевич
Казахстан, Семипалатинская область, Бескарагайский район, с.М.Владимировка
Смерть
27.05.1997
Абинск, Абинский муниципальный район, Краснодарский край