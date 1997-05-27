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Осьмакова Пелагея Карповна

Место рождения

Казахстан, Семипалатинская область, Бескарагайский район, с.М.Владимировка

Дата рождения

16.10.1916

Дата смерти

27.05.1997

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ОШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.10.1916

Отец: не указан

Мать: не указана

Казахстан, Семипалатинская область, Бескарагайский район, с.М.Владимировка
Рождение ребёнка
10.07.1953

Дочь: Пономарева Любовь Ивановна

Отец ребёнка: Пономарев Иван Георгиевич

Казахстан, Семипалатинская область, Бескарагайский район, с.М.Владимировка
Смерть
27.05.1997
Абинск, Абинский муниципальный район, Краснодарский край
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