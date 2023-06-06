Ибраев Абдулгафур
Место рожденияНе указано
Дата рождения1818
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818
Отец: Мяныров Ибрай
Мать: Бикбова Рахима
Рождение ребёнка
1843
Дочь: Абдулгафарова Шамсируй
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1846
Сын: Абдулгафаров Махаметзариф
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1848
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1851
Дочь: Абдулгафарова Галима
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
25.01.1854
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
22.11.1856
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мустафина Миннивафа
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Бахтиярова Хамида
Место жительства
Неизвестно
Нижняя Чегодайка, Черемшанский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно