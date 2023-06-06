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Ибраев Абдулгафур

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1818

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818

Отец: Мяныров Ибрай

Мать: Бикбова Рахима

Рождение ребёнка
1843

Дочь: Абдулгафарова Шамсируй

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1846

Сын: Абдулгафаров Махаметзариф

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1848

Сын: Абдулгафаров Абдулгани

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1851

Дочь: Абдулгафарова Галима

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
25.01.1854

Сын: Абдулгафаров Гайнетдин

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
22.11.1856

Сын: Абдулгафаров Садретдин

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мустафина Миннивафа

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бахтиярова Хамида

Место жительства
Неизвестно
Нижняя Чегодайка, Черемшанский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно