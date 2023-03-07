Бакулина (Решетова) Гликерия Лукина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бакулина (Решетова) Гликерия Лукина

Место рождения

дер. Ивановская, Быстрицкая волость, Специнский стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1727

Дата смерти

После 1762

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1721 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ПЗ
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Место
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Рождение
Около 1727

Отец: не указан

Мать: не указана

дер. Ивановская, Быстрицкая волость, Специнский стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бакулин Григорий Степанов

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Алешинской, Орловский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1762
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