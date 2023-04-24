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Громов Фома Сергеевич

Место рождения

Емельянково, Корцовская волость, Солигаличский уезд

Дата рождения

29.09.1884 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.09.1884 ст.

Отец: Сергий Михайлов

Мать: Анастасия Андреева

Емельянково, Корцовская волость, Солигаличский уезд
Бракосочетание
26.01.1905 ст.

Жена: Громова Татьяна Матвеевна

Ивашково, Бореевская волость, Чухломский уезд
Рождение ребёнка
11.09.1909 ст.

Дочь: Румянцева Анастасия Фоминична

Мать ребёнка: Громова Татьяна Матвеевна

Ивашково, Бореевская волость, Чухломский уезд
Рождение ребёнка
11.09.1911 ст.

Дочь: Громова Елизавета Фоминична

Мать ребёнка: Громова Татьяна Матвеевна

Ивашково, Бореевская волость, Чухломский уезд
церковь Воскресенская
Рождение ребёнка
24.09.1916

Сын: Громов Сергей Фомич

Мать ребёнка: Громова Татьяна Матвеевна

Ивашково, Бореевская волость, Чухломский уезд
Смерть
Неизвестно
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