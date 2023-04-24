Громов Фома Сергеевич
Место рождения
Дата рождения29.09.1884 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.09.1884 ст.
Отец: Сергий Михайлов
Мать: Анастасия Андреева
Бракосочетание
26.01.1905 ст.
Рождение ребёнка
11.09.1909 ст.
Дочь: Румянцева Анастасия Фоминична
Мать ребёнка: Громова Татьяна Матвеевна
Рождение ребёнка
11.09.1911 ст.
Дочь: Громова Елизавета Фоминична
Мать ребёнка: Громова Татьяна Матвеевна
церковь Воскресенская
Рождение ребёнка
24.09.1916
Сын: Громов Сергей Фомич
Мать ребёнка: Громова Татьяна Матвеевна
Смерть
Неизвестно