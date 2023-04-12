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Бакулина Татьяна Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

31.08.1977

Пол

Женский

Добавил:

ОЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.08.1977

Отец: Кляпнев Алексей Александрович

Мать: Кляпнева Ольга Александровна

Рождение ребёнка
30.12.1999

Дочь: Бакулина Юлия Сергеевна

Отец ребёнка: Бакулин Сергей Владимирович

Рождение ребёнка
21.08.2004

Сын: Бакулин Александр Сергеевич

Отец ребёнка: Бакулин Сергей Владимирович

Рождение ребёнка
26.01.2013

Дочь: Бакулина Анна Сергеевна

Отец ребёнка: Бакулин Сергей Владимирович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бакулин Сергей Владимирович

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