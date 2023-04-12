Бакулина Татьяна Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения31.08.1977
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.08.1977
Рождение ребёнка
30.12.1999
Дочь: Бакулина Юлия Сергеевна
Отец ребёнка: Бакулин Сергей Владимирович
Рождение ребёнка
21.08.2004
Сын: Бакулин Александр Сергеевич
Отец ребёнка: Бакулин Сергей Владимирович
Рождение ребёнка
26.01.2013
Дочь: Бакулина Анна Сергеевна
Отец ребёнка: Бакулин Сергей Владимирович
Бракосочетание
Неизвестно