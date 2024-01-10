Курбанова (Халилова) Муслима — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Курбанова (Халилова) Муслима

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1905

Дата смерти

2002

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.04.1927

Сын: Курбанов Газизьян Назирович

Отец ребёнка: Курбанов Назир

Рождение ребёнка
1933

Сын: Курбанов Гафи

Отец ребёнка: Курбанов Назир

Рождение ребёнка
09.04.1943

Дочь: Зифа

Отец ребёнка: Курбанов Назир

Смерть
2002
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