Курбанова (Халилова) Муслима
Место рожденияНе указано
Дата рождения1905
Дата смерти2002
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
18.04.1927
Сын: Курбанов Газизьян Назирович
Отец ребёнка: Курбанов Назир
Рождение ребёнка
1933
Сын: Курбанов Гафи
Отец ребёнка: Курбанов Назир
Рождение ребёнка
09.04.1943
Дочь: Зифа
Отец ребёнка: Курбанов Назир
Смерть
2002