Зарубин Михаил
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Зарубин иван
Мать: Зарубин степанида
Бракосочетание
Около 1948
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Зарубин Иннокентий
Мать ребёнка: Зарубина (алексеева) Антонина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Зарубин Геннадий
Мать ребёнка: Зарубина (алексеева) Антонина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Зарубин Владимир
Мать ребёнка: Зарубина (алексеева) Антонина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Нефедова Валентина
Мать ребёнка: Зарубина (алексеева) Антонина
Смерть
Неизвестно