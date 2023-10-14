Зарубин Михаил — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зарубин Михаил

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Зарубин иван

Мать: Зарубин степанида

Бракосочетание
Около 1948

Жена: Зарубина (алексеева) Антонина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зарубин Иннокентий

Мать ребёнка: Зарубина (алексеева) Антонина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зарубин Геннадий

Мать ребёнка: Зарубина (алексеева) Антонина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зарубин Владимир

Мать ребёнка: Зарубина (алексеева) Антонина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Нефедова Валентина

Мать ребёнка: Зарубина (алексеева) Антонина

Смерть
Неизвестно
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