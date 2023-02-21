Якубов Николай Кенсоринович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЯкубов Николай Кенсоринович

Якубов Николай Кенсоринович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1826

Дата смерти

04.01.1893 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826

Отец: Якубов Кенсорин Иванович

Мать: Якубова Екатерина Алексеевна

Бракосочетание
1849

Жена: Якубова Манефа Алексеевна

Рождение ребёнка
03.07.1850 ст.

Сын: Якубов Александр Николаевич

Мать ребёнка: Якубова Манефа Алексеевна

Николаевский-Отводинский, Вологодский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
20.01.1853 ст.

Сын: Якубов Алексей Николаевич

Мать ребёнка: Якубова Манефа Алексеевна

Николаевский-Отводинский, Вологодский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
13.03.1856 ст.

Дочь: Ретровская Лариса Николаевна

Мать ребёнка: Якубова Манефа Алексеевна

Николаевский-Отводинский, Вологодский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
1860

Дочь: Якубова Надежда Николаевна

Мать ребёнка: Якубова Манефа Алексеевна

Николаевский-Отводинский, Вологодский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
1863

Дочь: Якубова Лидия Николаевна

Мать ребёнка: Якубова Манефа Алексеевна

Николаевский-Отводинский, Вологодский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
1866

Сын: Якубов Павел Николаевич

Мать ребёнка: Якубова Манефа Алексеевна

Николаевский-Отводинский, Вологодский уезд, Вологодская губерния
Смерть
04.01.1893 ст.
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close