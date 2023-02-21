Якубов Николай Кенсоринович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1826
Дата смерти04.01.1893 ст.
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826
Бракосочетание
1849
Рождение ребёнка
03.07.1850 ст.
Сын: Якубов Александр Николаевич
Мать ребёнка: Якубова Манефа Алексеевна
Рождение ребёнка
20.01.1853 ст.
Сын: Якубов Алексей Николаевич
Мать ребёнка: Якубова Манефа Алексеевна
Рождение ребёнка
13.03.1856 ст.
Дочь: Ретровская Лариса Николаевна
Мать ребёнка: Якубова Манефа Алексеевна
Рождение ребёнка
1860
Дочь: Якубова Надежда Николаевна
Мать ребёнка: Якубова Манефа Алексеевна
Рождение ребёнка
1863
Дочь: Якубова Лидия Николаевна
Мать ребёнка: Якубова Манефа Алексеевна
Рождение ребёнка
1866
Мать ребёнка: Якубова Манефа Алексеевна
Смерть
04.01.1893 ст.
Вологда, город Вологда, Вологодская область