Солдатов Ермак Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1851
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1851
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
10.02.1870 ст.
Илек, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Солдатов Ермак Павлович. Жених. Казак Яманского хутора. Раскольнической секты. Первым браком. 19 лет Панина Матрёна Николаевна. Невеста. Казачья дочь девица Яманского хутора. Раскольнической секты. 18... Показать все
Работа или профессия
Неизвестно
Казак
Место жительства
Неизвестно
Яман, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Яманский хутор, Илецкая станица
Смерть
Неизвестно