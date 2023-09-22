Солдатов Ермак Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСолдатов Ермак Павлович

Солдатов Ермак Павлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1851

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1852 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1851

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
10.02.1870 ст.

Жена: Солдатова Матрёна Николаевна

Илек, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Солдатов Ермак Павлович. Жених. Казак Яманского хутора. Раскольнической секты. Первым браком. 19 лет Панина Матрёна Николаевна. Невеста. Казачья дочь девица Яманского хутора. Раскольнической секты. 18... Показать все
Работа или профессия
Неизвестно
Казак
Место жительства
Неизвестно
Яман, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Яманский хутор, Илецкая станица
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close