Эпов Геннадий Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Эпов Геннадий Владимирович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
30.07.1963

Дочь: Усенко Елена Геннадьевна

Мать ребёнка: Прудникова Нелли Николаевна

Кемерово, Кемеровский, Кемеровская область
Рождение ребёнка
22.11.1970

Дочь: Шеметова Юлия Геннадьевна

Мать ребёнка: Прудникова Нелли Николаевна

Развод
20.01.1981

Жена: Прудникова Нелли Николаевна

Чирчик, Ташкентская обл, Узбекистан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Прудникова Нелли Николаевна

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