Эпов Геннадий Владимирович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
30.07.1963
Дочь: Усенко Елена Геннадьевна
Мать ребёнка: Прудникова Нелли Николаевна
Кемерово, Кемеровский, Кемеровская область
Рождение ребёнка
22.11.1970
Дочь: Шеметова Юлия Геннадьевна
Мать ребёнка: Прудникова Нелли Николаевна
Развод
20.01.1981
Чирчик, Ташкентская обл, Узбекистан
Бракосочетание
Неизвестно