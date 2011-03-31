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(Михайловская) Кира
(Михайловская) Кира
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Место рождения
г.Краснодар
Дата рождения
31.03.2011
Пол
Женский
Отец
Михайловский Игорь
1988 г.р.
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
СК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.03.2011
Отец:
Михайловский Игорь
Мать: не указана
г.Краснодар
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