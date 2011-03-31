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(Михайловская) Кира

Место рождения

г.Краснодар

Дата рождения

31.03.2011

Пол

Женский

Отец

1988 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.03.2011

Отец: Михайловский Игорь

Мать: не указана

г.Краснодар