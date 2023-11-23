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(Богородская) Ирина Алексеева
(Богородская) Ирина Алексеева
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
07.09.1909
Пол
Женский
Отец
Богородский Алексей Васильев
1882 г.р.
Мать
Богородская (Маргаритова) Юлия Иванова
Дети
Не указаны
Добавил:
ДВ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.09.1909
Отец:
Богородский Алексей Васильев
Мать:
Богородская Юлия Иванова
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