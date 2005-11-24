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Щёгин Виталий Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.07.1946

Дата смерти

24.11.2005

Пол

Мужской

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.07.1946

Отец: Щёгин Иван Ефимович

Мать: Щёгина Евгения Борисовна /Беровна

Рождение ребёнка
22.08.1969

Сын: Щёгин Владислав Витальевич

Мать ребёнка: Щёгина Тамара

Рождение ребёнка
14.05.1982

Дочь: Юсупова Надежда Витальевна

Мать ребёнка: Щёгина Надежда

Дубовка, Узловский муниципальный район, Тульская область
Училась в Дубовский школе №18 с 1989 по 1999гг. Проживает в г.Узловая Тульской области.
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Щёгин Сергей Витальевич

Мать ребёнка: Щёгина Тамара

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Маслова Владислава

Неофициальная жена, брак не регистрировали. Прожили вместе 12лет
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Щёгина Надежда

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Щёгина Тамара

Смерть
24.11.2005
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