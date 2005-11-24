Щёгин Виталий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.07.1946
Дата смерти24.11.2005
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.07.1946
Рождение ребёнка
22.08.1969
Сын: Щёгин Владислав Витальевич
Мать ребёнка: Щёгина Тамара
Рождение ребёнка
14.05.1982
Дочь: Юсупова Надежда Витальевна
Мать ребёнка: Щёгина Надежда
Дубовка, Узловский муниципальный район, Тульская область
Училась в Дубовский школе №18 с 1989 по 1999гг. Проживает в г.Узловая Тульской области.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Щёгина Тамара
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Маслова Владислава
Неофициальная жена, брак не регистрировали. Прожили вместе 12лет
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Щёгина Надежда
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Щёгина Тамара
Смерть
24.11.2005