Алексеева Элла Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алексеева Элла Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.01.1957

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.01.1957

Отец: Гурий

Мать: Анна

Рождение ребёнка
09.10.1978

Сын: Алексеев Алексей Александрович

Отец ребёнка: Алексеев Александр Зиновьевич

Улан-Удэ, город Улан-Удэ, Республика Бурятия
Рождение ребёнка
05.03.1983

Дочь: Алексеева Анастасия Александровна

Отец ребёнка: Алексеев Александр Зиновьевич

Улан-Удэ, город Улан-Удэ, Республика Бурятия
Рождение ребёнка
05.03.1983

Дочь: Алексеева Анастасия Александровна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
05.03.1983

Дочь: Алексеева Анастасия Александровна

Отец ребёнка: не указан

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