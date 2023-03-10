Федора Евсеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федора Евсеева

Место рождения

Рождествено

Дата рождения

1762

Дата смерти

29.01.1815

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1762

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождествено
Рождение ребёнка
10.05.1786

Сын: Пауков Сидор Михайлов

Отец ребёнка: Пауков Михаил Филатов

Ситки, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Ф. 1770 Оп. 1 Д. 213 Метрическая книга церквей г. Епифани и округи. | Государственный архив Тульской области | МК Епифани и округи 1786
Смерть
29.01.1815
Ф. 3 Оп. 15 Д. 222 Метрическая книга церквей г. Богородицка и уезда | Государственный архив Тульской области | МК Богородицка и уезда 1815
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