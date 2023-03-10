Федора Евсеева
Место рожденияРождествено
Дата рождения1762
Дата смерти29.01.1815
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1762
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождествено
Рождение ребёнка
10.05.1786
Отец ребёнка: Пауков Михаил Филатов
Ситки, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Ф. 1770 Оп. 1 Д. 213 Метрическая книга церквей г. Епифани и округи. | Государственный архив Тульской области | МК Епифани и округи 1786
Смерть
29.01.1815
Ф. 3 Оп. 15 Д. 222 Метрическая книга церквей г. Богородицка и уезда | Государственный архив Тульской области | МК Богородицка и уезда 1815