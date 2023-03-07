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Семенова Аксинья Максимова

Место рождения

поч. над Белым Ключом, Завятская новопоселенная волость, Уржумский уезд, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1722

Дата смерти

После 1762

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1725 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1722

Отец: не указан

Мать: не указана

поч. над Белым Ключом, Завятская новопоселенная волость, Уржумский уезд, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1749

Дочь: Дарья Ильина

Отец ребёнка: Семенов Илья Трофимов

Над Яранью, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1750

Дочь: Ирина Ильина

Отец ребёнка: Семенов Илья Трофимов

Над Яранью, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1752

Дочь: Устинья Ильина

Отец ребёнка: Семенов Илья Трофимов

Над Яранью, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1753

Дочь: Соломонида Ильина

Отец ребёнка: Семенов Илья Трофимов

Над Яранью, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1754

Сын: Семенов Федот Ильин

Отец ребёнка: Семенов Илья Трофимов

Над Яранью, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1759

Сын: Семенов Остафей Ильин

Отец ребёнка: Семенов Илья Трофимов

Над Яранью, Нолинский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Семенов Илья Трофимов

Работа или профессия
Неизвестно
ясашная крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Над Яранью, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1762
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