Семенова Аксинья Максимова
Место рожденияпоч. над Белым Ключом, Завятская новопоселенная волость, Уржумский уезд, Казанская губерния, Российская империя
Дата рожденияОколо 1722
Дата смертиПосле 1762
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1722
Отец: не указан
Мать: не указана
поч. над Белым Ключом, Завятская новопоселенная волость, Уржумский уезд, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1749
Дочь: Дарья Ильина
Отец ребёнка: Семенов Илья Трофимов
Рождение ребёнка
Около 1750
Дочь: Ирина Ильина
Отец ребёнка: Семенов Илья Трофимов
Рождение ребёнка
Около 1752
Дочь: Устинья Ильина
Отец ребёнка: Семенов Илья Трофимов
Рождение ребёнка
Около 1753
Дочь: Соломонида Ильина
Отец ребёнка: Семенов Илья Трофимов
Рождение ребёнка
Около 1754
Сын: Семенов Федот Ильин
Отец ребёнка: Семенов Илья Трофимов
Рождение ребёнка
Около 1759
Отец ребёнка: Семенов Илья Трофимов
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
ясашная крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1762