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Ликунов Артём Игоревич
Ликунов Артём Игоревич
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
06.12.1990
Пол
Мужской
Отец
Ликунов Игорь Бидзинович
1069 г.р.
Мать
Игнатенко Оксана Викторовна
1974 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ВИ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.12.1990
Отец:
Ликунов Игорь Бидзинович
Мать:
Игнатенко Оксана Викторовна
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