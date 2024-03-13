Шахнов Роман Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шахнов Роман Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1983 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шахнова (Левонюк) Лариса Николаевна

Место жительства
Неизвестно
Брест, Брестская область
Рождение ребёнка
14.01.2008

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шахнова (Левонюк) Лариса Николаевна

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