Неворотова Аксинья Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1817
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1839
Сын: Неворотов Харитон Савельевич
Отец ребёнка: Неворотов Савелий Кононович
Рождение ребёнка
1843
Сын: Неворотов Нестер Савельевич
Отец ребёнка: Неворотов Савелий Кононович
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Наталья Савельевна
Отец ребёнка: Неворотов Савелий Кононович
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Федосья Савельевна
Отец ребёнка: Неворотов Савелий Кононович
Рождение ребёнка
1849
Сын: Неворотов Степан Савельевич
Отец ребёнка: Неворотов Савелий Кононович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно