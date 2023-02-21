Неворотова Аксинья Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Неворотова Аксинья Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1817

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1839

Сын: Неворотов Харитон Савельевич

Отец ребёнка: Неворотов Савелий Кононович

Артын, Муромцевский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1843

Сын: Неворотов Нестер Савельевич

Отец ребёнка: Неворотов Савелий Кононович

Артын, Муромцевский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1845

Дочь: Наталья Савельевна

Отец ребёнка: Неворотов Савелий Кононович

Артын, Муромцевский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1848

Дочь: Федосья Савельевна

Отец ребёнка: Неворотов Савелий Кононович

Артын, Муромцевский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1849

Сын: Неворотов Степан Савельевич

Отец ребёнка: Неворотов Савелий Кононович

Артын, Муромцевский муниципальный район, Омская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Неворотов Савелий Кононович

Смерть
Неизвестно
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