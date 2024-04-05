Kopytowski Kazimierz
Место рожденияBiałe Błoto/Poręba akt 5/1845
Дата рождения05.01.1845
Дата смертиОколо 23.08.1870
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.01.1845
Białe Błoto/Poręba akt 5/1845
Бракосочетание
05.02.1865
Przyjmy/Brańszczyk akt 14/1865
Рождение ребёнка
10.03.1866
Сын: Kopytowski Piotr
Мать ребёнка: Kopytowska,Komińska (Mościcka) Rozalia
Knurowiec/Brańszczyk akt 52/1866
Рождение ребёнка
02.10.1867
Дочь: Szymanik (Kopytowska) Marianna
Мать ребёнка: Kopytowska,Komińska (Mościcka) Rozalia
Knurowiec/Brańszczyk akt 124/1867
Смерть
Около 23.08.1870