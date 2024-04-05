Kopytowski Kazimierz 05.01.1845 — найти родственников по фамилии на Familio
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Kopytowski Kazimierz

Место рождения

Białe Błoto/Poręba akt 5/1845

Дата рождения

05.01.1845

Дата смерти

Около 23.08.1870

Пол

Мужской

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.01.1845

Отец: Kopytowski Piotr

Мать: Kopytowska (Siodor/Fidura) Marianna Fidura/

Białe Błoto/Poręba akt 5/1845
Бракосочетание
05.02.1865

Жена: Kopytowska,Komińska (Mościcka) Rozalia

Przyjmy/Brańszczyk akt 14/1865
Рождение ребёнка
10.03.1866

Сын: Kopytowski Piotr

Мать ребёнка: Kopytowska,Komińska (Mościcka) Rozalia

Knurowiec/Brańszczyk akt 52/1866
Рождение ребёнка
02.10.1867

Дочь: Szymanik (Kopytowska) Marianna

Мать ребёнка: Kopytowska,Komińska (Mościcka) Rozalia

Knurowiec/Brańszczyk akt 124/1867
Смерть
Около 23.08.1870

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