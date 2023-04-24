Катышева (Климова) Галина Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Катышева (Климова) Галина Яковлевна

Место рождения

Ульяновск, город Ульяновск, Ульяновская область

Дата рождения

15.08.1925

Дата смерти

11.12.1984

Пол

Женский

Отец

1901 г.р.

Мать

Дети

1951 г.р.
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Добавил:

ДВ
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Место
Комментарий
Рождение
15.08.1925

Отец: Климов Яков Павлович

Мать: Елена

Ульяновск, город Ульяновск, Ульяновская область
Рождение ребёнка
10.04.1951

Сын: Катышев Дмитрий Агапович

Отец ребёнка: Катышев Агап Иванович

Рождение ребёнка
24.08.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Катышев Агап Иванович

Рождение ребёнка
18.02.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Катышев Агап Иванович

Рождение ребёнка
19.08.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Катышев Агап Иванович

Нововаршавка, Нововаршавский муниципальный район, Омская область
Смерть
11.12.1984
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