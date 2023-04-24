Катышева (Климова) Галина Яковлевна
Место рождения
Дата рождения15.08.1925
Дата смерти11.12.1984
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.08.1925
Отец: Климов Яков Павлович
Мать: Елена
Рождение ребёнка
10.04.1951
Отец ребёнка: Катышев Агап Иванович
Рождение ребёнка
24.08.1952
Рождение ребёнка
18.02.1956
Рождение ребёнка
19.08.1960
Нововаршавка, Нововаршавский муниципальный район, Омская область
Смерть
11.12.1984