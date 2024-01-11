Шарипов Фарваз Ахметгарифович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шарипов Фарваз Ахметгарифович

Место рождения

д.Кугарчи, Кугарчинского района, БАССР

Дата рождения

14.05.1936

Дата смерти

11.11.1989

Пол

Мужской

Отец

1906 г.р.

Мать

1907 г.р.

Жена

1930 г.р.

Дети

1965 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЛ
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Место
Комментарий
Рождение
14.05.1936

Отец: Шарипов Ахметгариф

Мать: Шарипова Хасбиямал

д.Кугарчи, Кугарчинского района, БАССР
Рождение ребёнка
1965

Сын: Шарипов Фаиз Фарвазович

Мать ребёнка: Шарипова Гильмия

Образование
С 1969
Залаирский техникум
ветеринар
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шарипова Гильмия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шарипова Гильмия

Смерть
11.11.1989
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