Шарипов Фарваз Ахметгарифович
Место рожденияд.Кугарчи, Кугарчинского района, БАССР
Дата рождения14.05.1936
Дата смерти11.11.1989
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.05.1936
Отец: Шарипов Ахметгариф
Мать: Шарипова Хасбиямал
д.Кугарчи, Кугарчинского района, БАССР
Рождение ребёнка
1965
Мать ребёнка: Шарипова Гильмия
Образование
С 1969
Залаирский техникум
ветеринар
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Шарипова Гильмия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шарипова Гильмия
Смерть
11.11.1989