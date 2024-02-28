Чернышов Егор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чернышов Егор

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Чернышова) Надежда Егоровна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чернышов Иван Егоров

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Рождение ребёнка
1835

Дочь: Полянская (Чернышова) Прасковья Егоровна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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