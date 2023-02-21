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Д д
Д д
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
13.04.1930
Пол
Мужской
Отец
Б б б
1900 г.р.
Мать
Не указана
Дети
А б
1950 г.р.
Добавил:
ДХ
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События
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Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.04.1930
Отец:
Б б б
Мать: не указана
Рождение ребёнка
12.01.1950
Сын:
А б
Мать ребёнка: не указана
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