Д д — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Д д

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.04.1930

Пол

Мужской

Отец

1900 г.р.

Мать

Не указана

Дети

1950 г.р.

Добавил:

ДХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.04.1930

Отец: Б б б

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.01.1950

Сын: А б

Мать ребёнка: не указана

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