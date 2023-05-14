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Шустиков Егор Иванович
Шустиков Егор Иванович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
26.08.?
Пол
Мужской
Отец
Шустиков Иван Иванович
1984 г.р.
Мать
Шустикова Любовь
1983 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.08.?
Отец:
Шустиков Иван Иванович
Мать:
Шустикова Любовь
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