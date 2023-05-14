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Шустиков Егор Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.08.?

Пол

Мужской

Отец

1984 г.р.

Мать

1983 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
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Место
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Рождение
26.08.?

Отец: Шустиков Иван Иванович

Мать: Шустикова Любовь