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Ступаков Виктор Григорьевич

Место рождения

Снагость, Кореневский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

22.01.1934

Дата смерти

22.01.2004

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.01.1934

Отец: Ступаков Григорий Феоктистович

Мать: Ступакова Ефросинья Андреевна

Снагость, Кореневский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
30.06.1960

Сын: Ступаков Владимир Викторович

Мать ребёнка: Ступакова Валентина Николаевна

Ижморский, Ижморский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ступаков Игорь Викторович

Мать ребёнка: Ступакова Валентина Николаевна

Смерть
22.01.2004
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