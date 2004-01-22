Ступаков Виктор Григорьевич
Место рождения
Дата рождения22.01.1934
Дата смерти22.01.2004
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.01.1934
Рождение ребёнка
30.06.1960
Сын: Ступаков Владимир Викторович
Мать ребёнка: Ступакова Валентина Николаевна
Ижморский, Ижморский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ступаков Игорь Викторович
Мать ребёнка: Ступакова Валентина Николаевна
Смерть
22.01.2004