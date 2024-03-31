Мелехин Алексей Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
01.10.1896
Дочь: Афонина Прасковья Алексеевна
Мать ребёнка: Мелехина Ирина Феофановна
Лесуново, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
Неизвестно
Камешково, Камешковский муниципальный район, Владимирская область