Мелехин Алексей Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мелехин Алексей Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.10.1896

Дочь: Афонина Прасковья Алексеевна

Мать ребёнка: Мелехина Ирина Феофановна

Лесуново, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
Неизвестно
Камешково, Камешковский муниципальный район, Владимирская область
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