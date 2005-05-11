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Иванов роман алексеевич
Иванов роман алексеевич
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
11.05.2005
Пол
Мужской
Отец
Иванов алексей анатольевич
1977 г.р.
Мать
Иванова (Авдеева) наталья александровна
Дети
Не указаны
Добавил:
ни
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.05.2005
Отец:
Иванов алексей анатольевич
Мать:
Иванова наталья александровна
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