(Рогозина) Анисья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Рогозина) Анисья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.06.1875

Сын: Рогозин Денис

Отец ребёнка: Рогозин Григорий

Рождение ребёнка
17.06.1877

Сын: Рогозин Илья

Отец ребёнка: Рогозин Григорий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рогозин Григорий

Место жительства
Неизвестно
Мужичье, Воробьёвский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно
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